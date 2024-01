Retroscena Sky - Mangala ha già parlato col Napoli: vuole l'Italia nonostante il Rennes

Nelle ultime ore Il giocatore ha comunque dato priorità all’Italia e al club di De Laurentiis rispetto al Rennes

Continuano i contatti con il Nottingham Forest per Mangala. Come riportato da Sky Sport De, nelle ultime ore è stata fatta una nuova offerta agli inglesi per un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Ieri il Napoli aveva anche parlato con il giocatore formulando una proposta circa il salario. Nelle ultime ore Il giocatore ha comunque dato priorità all’Italia e al club di De Laurentiis rispetto al Rennes