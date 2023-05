RILEGGI LIVE - Festa Scudetto, i discorsi di ADL, Giuntoli, Spalletti, Di Lorenzo e dello staff azzurro

Prende la scena della festa Scudetto il presidente Aurelio De Laurentiis

20.50 - Dopo l'introduzione musicale di Clementino, Edoardo Bennato, Geolier, il video celebrativo e le parole del premio Oscar Paolo Sorrentino, Prende la scena della festa Scudetto il presidente Aurelio De Laurentiis: "Questa è una bellezza straordinaria. Questo Scudetto va dedicato in ordine alfabetico alla Curva A, alla B, ai Distinti, alla Nisida, alla Posillipo, all'Autorità e ai Disabili, a tutti i tifosi napoletani che sono a casa, in Campania, in Italia e nel mondo".

Sul campo viene chiamato dal presidente Edo De Laurentiis: "C'è mio figlio Edoardo che è stato mio braccio destro e sinistro, con grande pazienza. Non è mai facile essere figlio di, in una posizione di rilievo e con tanti cambi di guardia. Ne abbiamo fatta di strada, dalla Serie C all'Europa per 14 anni. Purtroppo quest'anno è sfumata la possibilità della Champions, alla quale ci tenevo tanto. Ma ci riproveremo l'anno prossimo. Un altro grande braccio destro che sta da 20 anni con me è Chiavelli, è qui da prima che decidessi di comprare il Napoli, e il ds Giuntoli...".

Entra in scena l'amministratore delegato del Napoli: "Festa meravigliosa, emozione unica che sognavamo da tanto tempo. Questa serata è la dimostrazione che se si sa credere nel lavoro i sogni si avverano".

E' il turno del ds azzurro Giuntoli con Pompilio. Giuntoli: "Ringrazio l'ad Chiavelli e il presidente De Laurentiis, mi hanno cambiato la vita e a loro sarò sempre riconoscente. Volevo ringraziare tutta la sua famiglia, se Aurelio mi ha trattato come un figlio, Edoardo mi ha trattato come un fratello nel condividere la quotidianità. Lo stesso con Luigi e Valentina. Ci tenevo in particolare a ringraziare Giuseppe Pompilio, la mia famiglia, mio figlio Alessandro nato poco più di un anno fa e mio papà che non c'è più, ha sempre creduto in me. E l'ultima cosa, al popolo napoletano: non vi preoccupate del futuro, io sono qua da 8 anni e sento sempre parlare di chi va via o rimane, ma nelle mani di Aurelio De Laurentiis non ci saranno mai problemi, sarà sempre un grande Napoli".

Pompilio: "E' un risutato di una grande organizzazione, di grandissimi tifosi che ci hanno permesse questa grande opportunità. Grazie a tutti".

Micheli: "Gioia enorme, grazie a voi stiamo vivendo un sogno che poche persone possono vivere. Grazie al presidente e a tutti, sono orgoglioso di far parte di questa famiglia".

Edo: "Una persona anni fa mi disse che nella vita ci vuole calma e gesso, e questa persona è proprio Giuntoli. Mi disse che avremmo vinto lo Scudetto e dopo anni di sacrifici e chilometri l'abbiamo vinto, per noi e per il popolo napoletano!".

Arriva il capitano Di Lorenzo: "Vedere tutta questa gente festeggiare è un'emozione incredibile, era il nostro obiettivo da inizio anno, abbiamo costruito tutti insieme questo successo, la società, il mister, il direttore, lo staff, fisioterapisti, magazzinieri... Tutto il dietro le quinte, li vedete poco ma per noi sono veramente importanti. E poi i tifosi, ci siete sempre stati in questi anni, vi meritate più di tutti questo successo, siamo contenti di avervi regalato questa grande gioia, sostenendoci ovunque. In ogni stadio sembrava di giocare a Napoli".

Presentata la maglia speciale celebrativa ma non da gara: ogni giocatore avrà 4 sue immagini su ogni maglia.

Vengono presentati sul campo tutti gli azzurri campioni d'Italia che indossano le loro maglie personalizzate, l'ultimo ad entrare in campo è Victor Osimhen.

E il turno dello staff tecnico e lo staff medico, il primo ad entrare e il team manager Santoro.

Entra il magazziniere Tommaso Starace sulle note della 'A far l'amore comincia tu' di Raffaella Carrà. "Il segreto del mio caffè? Farlo col cuore come i ragazzi che giocano col cuore".

Entra la famiglia De Laurentiis, la moglie del presidente Jacqueline, i figli Luigi e Valentini e i 5 nipoti.

ADL: "Ora è il momento del cazzutissimo Luciano Spalletti!". Il mister viene osannato dal pubblico e issato in trionfo dalla squadra.

Prende parola Spalletti: "È proprio vero che Napoli è la città dei miracoli, se siete riusciti a far vincere un campionato anche a me ci può stare di tutto (ride, ndr). Se esistesse un modo per trasformare la felicità e l'amore che ci sono qui stasera in energia elettrica, potremmo illuminare ogni stadio della Serie A. Siete stati tutti protagonisti di questa fantastica storia, uno per uno, vi voglio bene assai!".

Regalo per il tecnico e il presidente anche a loro le maglia personalizzate con le loro imagini.

Parte il coro "I campiono d'Italia siamo noi!". Di Lorenzo stappa lo champagne e parte la festa!

Inizia lo spettacolo dei fuochi d'artificio sulle note di "We are the Champions".

Spettacolo da brividi sulle note di: "Napoli, Napoli" di Nino D'Angelo, "Life is life" degli Opus.

La squadra prima va sotto la Curva B a cantare "Un giorno all'improvviso", poi inizia il giro di campo finale.

Festeggia anche Luciano Spalletti, sventolando un bandiera sotto gli spalti e ballando sotto le note di "Vesuvio erutta".

Inizia l'esibizione del cantante napoletano Liberato.

La grande festa al Maradona si conclude sulle note di 'O surdato 'nnammurato'.