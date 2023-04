RILEGGI LIVE - Lecce-Napoli 1-2 (18' Di Lorenzo, 52' Di Francesco, 64' aut. Gallo): gli azzurri tornano al successo!

47' - LOZANO! Gran filtrante di Kvaratskhelia in area per Lozano: il suo destro viene respinto da Baschirotto, bravo a immolarsi a protezione della porta.

46' - Subito Lecce pericoloso: Di Francesco trova una grande idea per Oudin, smarcatosi in area, ma l'altro esterno sbaglia il tiro al volo.

58' - RASPADORI! Palla in area per l'ex Sassuolo, che si gira alla grande su Umtiti, bravo però da dietro a trovare la zampata per mettere in angolo.

62' - Primo giallo della sfida: ammonito Gendrey per un fallo su Lobotka, lanciato in ripartenza.

64' - GOL DEL NAPOLIIIII!!!! Kvaratskhelia lascia il pallone a sinistra per Mario Rui, che va al cross teso sul secondo palo. Lì arriva Gallo, che devia verso Falcone, però quest'ultimo non la tiene e la sfera finisce in fondo al sacco!

67' - Cross basso per Di Francesco, Di Lorenzo è provvidenziale nella chiusura in area.

94' - Altri due cambi per il Napoli: entrano Olivera e Zerbin per Mario Rui e Kvaratskhelia.

40' - Imbucata per Gallo e cross per Ceesay, in area l'attaccante sfiora soltanto e non riesce a indirizzare verso la porta.

38' - Dopo il gol i ritmi si sono decisamente abbassati. Il Napoli fa girare la palla, il Lecce pressa bene per non far iniziare lo sviluppo agli azzurri.

34' - LOZANO! Il Chucky arriva al limite e calcia col mancino: Falcone si distende bene e devia in corner.

31' - Che errore di misura di Raspadori nell'ultimo passaggio per Kvaratskhelia: era una situazione di due contro uno, cestinata dall'ex Sassuolo.

24' - Il Napoli ora ha preso coraggio. Kvara combina con Anguissa a sinistra, dribbling su Maleh, poi chiude Gendrey.

21' - Check terminato, tutto regolare e gol convalidato al Napoli.

20' - Check in corso per un possibile fuorigioco: si attende l'analisi del VAR.

18' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Dopo un calcio d'angolo il Napoli resta in attacco e, facendo girare il pallone, arriva da Kim sulla destra. Cross per Di Lorenzo, girata aerea del capitano azzurro e palla in fondo al sacco!

15' - Lozano prova a sgusciare sulla destra, poi si ferma lamentando una strattonata. Per Manganiello tutto regolare.

12' - Ora il Lecce ha preso fiducia, il Napoli fatica e commette troppi errori di imprecisione.

9' - MALEH! Bella azione del Lecce da destra verso sinistra. L'ex Fiorentina riceve al limite e calcia, Meret con un colpo di reni alza sopra la traversa.

5' - Spiovente su punizione di Oudin a cercare Umtiti al centro: il francese svetta più in alto di Kim ma la sfera termina alta.

4' - Il copione è chiaro sin dai primissimi minuti: il Napoli tiene il pallino, il Lecce aspetta e chiude gli spazi in attesa di recuperare il pallone e ripartire.

2' - Ci prova subito Raspadori, che raccoglie un pallone al limite e calcia: mura la difesa.

19:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

18:57 - Squadre in campo.

18:56 - Marco Baroni, allenatore del Lecce, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo ragionato nella misura in cui dobbiamo dare delle opportunità a dei ragazzi che si stanno allenando bene, in una partita così ravvicinata è giusto che abbiano la mia fiducia, siamo convinti della loro prestazione".

18:55 - Youssef Maleh, centrocampista del Lecce, prima della partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Dobbiamo cercare di fare quello che facciamo in allenamento, perché ci stiamo allenando bene e anche in partita facciamo bene. Ma ci manca qualcosa, forse quella leggerezza di cui parla il mister".

18:53 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match contro il Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: "Siamo contenti che Raspadori sia di nuovo a disposizione, ci è mancato molto. E' stato tanto fuori e noi abbiamo l'esigenza di averlo con noi. Spalletti ha fatto bene a dargli già oggi un maggiore minutaggio. Contro il Milan abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre possibilità per tanti fattori, ma non stiamo qui ad accampare alibi, dobbiamo ripartire e abbiamo l'opportunità di farlo contro una squadra con cui all'andata abbiamo pareggiato e in uno stadio in cui tutte le big hanno fatto fatica, per noi è una grande occasione".

E' vero che Osimhen voleva esserci già oggi col Lecce? "Lui giocherebbe sempre, ma dobbiamo ascoltare i medici e rispettare i tempi di recupero. Sta meglio".

18:47 - Giacomo Raspadori torna titolare 150 giorni dopo l'ultima volta. Era novembre, di fronte c'era l'Empoli. Oggi è di nuovo lì dall'inizio, dopo aver smaltito un infortunio che l'ha tenuto quasi due mesi lontano dal campo. L'ex Sassuolo prima del match contro il Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: "Sono molto felice. Stare fuori, lontano dalla squadra, non è mai semplice. La mia più grande passione è giocare a calcio. Ho fatto tutto insieme allo staff che ringrazio per tornare al meglio, sono felice di essere di nuovo a disposizione della squadra".

18.20 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento.

17.45 - Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

Le statistiche

Il Lecce ha perso senza segnare le ultime due gare di Serie A disputate al Via del Mare: i pugliesi non rimangono a secco di gol per tre partite interne di fila da febbraio 2009. Non solo: mai hanno registrato tre sconfitte casalinghe consecutive senza gol all'attivo in una singola stagione nella competizione. Di contro il rendimento esterno del Napoli è straordinario: non subisce gol da sei trasferte in campionato e potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a registrare una striscia più lunga senza gol al passivo fuori casa (il Milan arrivò a otto nel 1993/94). Una similitudine nel gioco però c'è, entrambe le squadre puntano alla pressione alta: Napoli (264) e Lecce (234) sono due delle quattro squadre che in questa Serie A hanno effettuato più recuperi offensivi. I partenopei sono inoltre primi per conclusioni tentate da queste situazioni di gioco (48), mentre i pugliesi occupano la nona posizione di questa graduatoria (con 33).

Le ultime sul Lecce

Baroni senza lo squalificato Blin oltre a Dermaku e Pongracic indisponibili. Nel 4-3-3 spazio a Baschirotto-Umtiti al centro, Gendrey a destra e Gallo a sinistra (favorito su Pezzella). In mediana Maleh, Hjulmand e Gonzalez mentre in attacco i dubbi maggiori: certo di una maglia Strefezza mentre Ceesay se la gioca con Colombo e Di Francesco a sinistra con Banda. Baroni ha ammesso in conferenza di voler fare un ragionamento anche sui diffidati in vista della Samp ed in diffida ci sono Colombo e Banda.

Le ultime sul Napoli

Spalletti ancora senza Osimhen, ma recupera Bereszynski e soprattutto Olivera che torna subito in ballottaggio con Mario Rui nella linea con Kim-Rrahmani (non è da escludere però uno tra Juan Jesus e Ostigaard) e Di Lorenzo. A centrocampo dovrebbe toccare ad Elmas con Lobotka ed Anguissa mentre in attacco Lozano pronto all'alternanza con Politano per far parte del tridente con Kvaratskhelia a sinistra ed a sorpresa Raspadori: sono in rialzo le quotazioni dell'ex Sassuolo e Simeone potrebbe essere una carta a gara in corso.

Alle ore 19 il Napoli torna in campo sul campo del Lecce. Una gara fondamentale per avvicinarsi allo Scudetto e per riscattare il ko col Milan.