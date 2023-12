RILEGGI LIVE - Monza, Palladino in conferenza: "Al Napoli mancano fiducia e fortuna! E ora si affronta diversamente..."

Su Tuttonapoli.net, come di consueto, troverete la diretta testuale della conferenza stampa.

20.59 - Comincia la conferenza stampa.

Quanto lavoro c'è in questa costruzione dal basso? "Lavoriamo tutti i giorni su quello, ci vuole tanto lavoro. Il calcio è cambiato, ora si costruisce dal basso. Vogliamo essere sempre propositivi e cercare di andare nell'altra metà campo con concetti e principi di gioco. Il possesso palla non deve essere sterile, la costruzione dal basso è finalizzata a far gol. Oggi siamo stati bravi, abbiamo messo in difficoltà il Napoli e dobbiamo essere contenti di quanto fatto".

Cosa si prova da vedere, da napoletano, il Napoli in questo momento di difficoltà? "Dopo la passata stagione tutti i napoletani sono dispiaciuti di quest'annata anche sfortunata. Oggi il Napoli aveva tante assenze. Dispiace un po', ma sono sicuro che società e allenatore stanno cercando il modo per venirmi fuori. Me lo auguro per la città di Napoli e per i tiofsi".

Al Monza manca un vero bomber? "Stravedo per Colombo e per Maric, anche Dany Mota oggi ha fatto bene da prima punta. Io cerco di insegnare loro qualcosa ogni giorno. Questo è il mio obiettivo perché fa parte del mio ruolo, l'allenatore non deve soltanto preparare le partite. Siamo partiti oggi con tanti giovani, a me piace lavorare con loro. Ci manca qualcosina davanti, ci manca qualche gol per la tanta mole di gioco che produciamo. Ma quello è compito mio".

Cosa manca al Napoli? "Un po' di fiducia dopo la storica stagione scorsa. Il problema principale credo sia quello. Ora il Napoli si affronta in maniera differente perché è la squadra da battere. Ma sono sicuro che fa parte del percorso. Anche il Milan dopo lo Scudetto ha avuto delle difficoltà. Poi ci sono tanti infortuni e tanti altri piccoli problemi. Poi non posso dirlo io perché sono dall'altra parte, bisognerebbe vedere dall'interno.

Monza quarta difesa del campionato. Si può arrivare a fare anche qualche gol in più? "E' compito mio, lo sappiamo che ci manca la scelta finale, l'ultimo passaggio e anche un po' di fortuna. Mi piace la nostra solidità, abbiamo un'ottima fase difensiva. Oggi con Gagliardini difensore centrale la squadra ha risposto bene. Oggi non era semplice".

21.11 - Termina la conferenza stampa di Palladino.