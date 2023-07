Rinnovo Osimhen, l'agente è arrivato a Castel di Sangro! A breve l'incontro con ADL

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è arrivato in questi minuti nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro.

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è arrivato in questi minuti nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. A breve è previsto l'incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del contratto dell'attaccante nigeriano. A riportarlo su Twitter, è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.

Rinnovo in arrivo. Il procuratore era stato già ospite del Napoli nel ritiro di Dimaro, la quadra per il prolungamento sembra ormai prossima. Il nigeriano, attualmente in scadenza nel 2025, guadagna 4,5 milioni di euro: il nuovo contratto dovrebbe arrivare a 7 con bonus individuali e di squadra. Gli aspetti da definire riguardano tuttora i diritti d'immagine e la clausola risolutiva, che dovrebbe attestarsi sui 110/130 milioni di euro.

Al-Hilal in pressing. Alla finestra, come noto, anche il club arabo. Fallito l'assalto a Mbappé, l'Al-Hilal si è infatti tuffato su Osimhen: pronti 130 milioni per il Napoli e un ricco contratto per il giocatore. Al momento, risposte fredde sia dal Napoli che da Victor. L'incontro in programma a ore servirà anche ad avere maggiori certezze.