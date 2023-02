Sarri: "Fa impressione per quanto è forte questo Napoli. Premio alla politica del coraggio di Giuntoli"

"Forse questo Napoli ha più fisicità e una rosa più profonda rispetto al mio".

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato anche del suo Napoli in vista del big match di questo venerdì: "Fa impressione per quanto è forte. Questo è il premio alla politica di un coraggio avuto da Giuntoli in estate".

C'è qualche punto di contatto fra il Napoli di oggi e il suo?

"Forse questo Napoli ha più fisicità e una rosa più profonda rispetto al mio".