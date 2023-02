Sassuolo-Napoli 0-2, le pagelle: Kvara è un fenomeno, Osi vola, Kim e la mediana dominano

Le pagelle di Sassuolo-Napoli

Olivera 7 - Che forza. Quando parte in progressione è difficile anche fargli fallo. Sostiene sistematicamente l'azione, intendendosi bene con Kvaratskhelia, e chiudendo buonissime trame. Qualche sofferenza difensiva, ma sporadica: disturbato da Defrel, che era in fuorigioco, in occasione del 2-1 poi annullato.

Di Lorenzo 6,5 - Limita come può un cliente scomodissimo come Laurienté, che gli sfugge ad inizio partita e poi spesso nella ripresa quando il Sassuolo tenta il tutto per tutto. Si propone spesso internamente dando sempre una soluzione in più nello sviluppo del fraseggio. Suo il lancio che porta Osimhen al raddoppio

Anguissa 7 - Gioca, rincorre, contrasta, prestazione totale in entrambe le fasi di gioco. Ci prova anche da fuori, ma non trova il gol, poi forse perde un po' di lucidità e Spalletti lo risparmia nel finale (dal 77' Ndombele sv)

Lobotka 7,5 - Che spettacolo. Elude la pressione, sterza, scatta e rallenta col pallone attaccato al piede facendo impazzire la linea di pressing neroverde. Ma è prezioso anche in non possesso, recuperando tanti palloni al limite dell'area di puro posizionamento.

Elmas 6,5 - Buona prova, partecipando più al fraseggio che agli inserimenti rispetto alle ultime prove. Conferma di starci benissimo in questo Napoli anche dal primo minuto, intendendosi a meraviglia anche in mediana e non solo da esterno alto (dall'84' Zerbin sv)

Politano 6 - Non particolarmente male, ma non entusiasma rispetto ai compagni di squadra. Esce probabilmente deluso anche lui (dal 58' Zielinski 6 - Da fallo subito a fallo fatto un po' controverso al limite all'interno di una mezz'ora di fraseggio in sicurezza)

Osimhen 7,5 - Travolgente appena si aprono gli spazi dopo il vantaggio: diventa un tornado e prima prende un palo clamoroso, poi se ne porta due a spasso e da posizione defilata beffa Consigli sul primo palo. Il suo non è un gol, ma una dimostrazione di potenza. Nella ripresa spreca il tris allargando l'esterno, poi è Consigli a negargli la doppietta. Continua a sprintare senza sosta, poi esce a scopo precauzionale (dall'84' Simeone sv)

Kvaratskhelia 8 - Altra prestazione, ed altro gol, da fenomeno. Danza alla Kakà partendo da centrocampo con un tocco sotto, dribblando anche un fallo per poi trovare il diagonale vincente tra le gambe dell'avversario. Fantastico l'assist di prima per Osimhen che si divora il 3-0, ma pennella cross a ripetizione dopo una serie infinita di uno contro uno. (dal 76' Lozano 6,5 - Buon impatto, mostrando un ottimo spirito. Di poco in fuorigioco, vanifica un ottimo cross per il tris di Simeone)