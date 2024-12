Schiarita su Castel Volturno, il Napoli resta fino al 2026! Il Mattino: "Per Conte è tra i migliori"

Il Napoli frena per la ricerca dei suoli dove realizzare il centro sportivo. Lo scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino, rivelando che De Laurentiis ha avuto rassicurazioni da parte dei proprietari del complesso di Castel Volturno: la squadra potrà continuare ad allenarsi lì almeno fino all’estate del 2026. Notizia che Conte ha accolto con favore:

"Il tecnico considera il centro tecnico tra i migliori in cui abbia lavorato: ovvio, non per il numero dei campi a disposizione (sono solo tre) ma per la attrezzature, gli strumenti e le tecnologie che ci sono all’interno. Investimenti di milioni di euro. Il centro sportivo non è più una priorità. Al contrario dello stadio dove il Napoli dovrà prendere una decisione: restare al Maradona per un restyling che passa per l’abbattimento e la ricostruzione oppure realizzarne uno nuovo".

