Scoppiato petardo lanciato dai laziali tra le mani di un ragazzino: è in ospedale

Come riferito dall'inviato di Canale 21, i laziali oltre a cantare cori contro i napoletani hanno acceso fumogeni e lanciato petardi in Curva A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto episodio si è verificato durante la partita. Come riferito dall'inviato di Canale 21, i laziali oltre a cantare cori contro i napoletani hanno acceso fumogeni e lanciato petardi in Curva A. Un ragazzino pensava fosse un fumogeno e lo ha preso in mano ed è scoppiato. È stato trasportato all’ospedale San Paolo. Seguiranno aggiornamenti.