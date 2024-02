Simeone a Sky: "Stiamo ritrovando fiducia. Anno difficile ma possiamo migliorare molto"

Giovanni Simeone, centravanti del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta contro il Verona.

Giovanni Simeone, centravanti del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta contro il Verona: "C'è sempre da migliorare, un mese fa non eravamo nel nostro miglior momento, ma dopo la Salernitana la squadra è migliorata ma può farlo ancora. Se vengono i risultati però c'è sempre più tranquillità durante la settimana, chiaramente possiamo fare meglio ma il risultato era importante".

I moduli del Napoli?

"Non si tratta di formazione, l'allenatore può dare uno stile ma alla fine andiamo noi in campo. Serve avere fiducia e dobbiamo ritrovare, come stiamo facendo, la giusta serenità. Questo è un anno molto difficile, sicuramente possiamo migliorare molto".

Corsa Champions?

"Ci sono tante squadre... Lazio, Roma, Atalanta, Fiorentina. Ci sono tante squadre per uno o due posti, sono tutte toste e con momenti belli o meno belli. Noi dobbiamo pensare a noi per arrivare all'obiettivo".

Il bel gioco della prima mezzora e la perdita di fiducia quando il gol non arrivava?

"Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi è chiaro che se non segni puoi calare un po'. Loro ne hanno approfittato, poi però siamo ripartiti subito. Bisogna avere delle certezze anche senza segnare, questo è importantissimo perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Se giochiamo in quel modo possiamo andare bene contro chiunque".

Il Napoli ha bisogno di giocare in velocità?

"E' così, in certi momenti potevamo andare più velocemente ma non sempre ci siamo riusciti. Tutte le squadre quando abbassano l'intensità diventano normali".