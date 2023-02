Simeone, Osimhen, Kvara, Gollini, Raspadori e Di Lorenzo all'anteprima del nuovo film di Siani: “Faremo di tutto per rendere i tifosi orgogliosi e felici”

Siani ha rivolto una domanda ad ogni giocatore del Napoli: "Che cos’è per te Napoli?"





Giovanni Simeone, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Pierluigi Gollini, Giacomo Raspadori e Giovanni Di Lorenzo protagonisti al The Space di Fuorigrotta per l'anteprima a Napoli del nuovo film di Alessandro Siani , “Tramite amicizia”.

Raspadori: “Assolutamente d’accordo con quello che ha detto il capitano. E’ nostro dovere cercare di far gioire le persone perchè alla fine il bello del calcio è soprattuto questo. Per noi è una grande passione che cresce ancora di più perchè sono loro i primi a trasmettercela e a farci caricare ancora di più. Noi lavoriamo ogni giorno per far sì che possano gioire il più possibile”.

Gollini: “Sono l’ultimo arrivato. Nel corso degli anni ho giocato molte volte a Napoli da avversario e ho sempre avuto desiderio di fermarmi a visitare la città perchè affascina tanto. Non avevo mai avuto la possibilità di farlo ed essere qua oggi da giocatore del Napoli è bellissimo. Ci sono pochi posti migliori al mondo di Napoli”.

Kvaratskhelia: “Napoli è una bellissima città per me, non ho mai visto un posto in cui la gente vive così per il calcio come qui a Napoli. Ringrazio i tifosi per tutto il supporto”.

Simeone: “Cos’è per me Napoli? Uà (ride, ndr)”.