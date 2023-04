Sindaco Manfredi: "Pace duratura con gli Ultras. Festa Scudetto di popolo con tanti artisti, uomini di cultura e tifosi"

Gaetano Manfredi , sindaco di Napoli, ha ricostruito così i contrasti, adesso apparentemente risolti, fra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e parte della tifoseria partenopei nell'intervista concessa a '90° Minuto' su Rai 2 : " C'erano state forti incomprensioni, ma il confronto col presidente De Laurentiis e le istituzioni cittadine ci ha portati a un dialogo. Il rispetto delle regole è una cosa sacrosanta e questo deve venire da tutte le componenti del tifo. Dall'altra parte l'amore comune per la squadra deve portarci a una forte unità. Grazie al dialogo c'è stato un ritorno a quell'armonia di cui la città aveva bisogno, tutti volevano uno stadio unito. Io credo di aver interpretato il sentimento cittadino e ho lavorato con De Laurentiis per fare in modo che tutto si ricomponesse, tornando a quello spirito di grande gioia che contraddistingue da sempre Napoli e il suo popolo. Questa deve essere una pace duratura, perché tutti i gruppi del tifo organizzato devono rispettare le regole di convivenza civile e al contempo vogliono giustamente avere anche un ruolo nel tifo e nelle coreografie. Non bisogna cercare una tregua, ma una pace ".

Come festeggerete lo Scudetto del Napoli? "Stiamo lavorando per organizzare una grande festa popolare, che sia distribuita nella città e anche nell'area metropolitana di Napoli, venendo gestita nel massimo della sicurezza e della partecipazione. Pensiamo a una festa di popolo con tanti artisti, uomini di cultura e tifosi. Non ci vogliamo far mancare neanche collegamenti internazionali, perché la comunità napoletana non si ferma a Napoli e neanche all'Italia, ma è una comunità internazionale".

Domanda secca: preferisce vincere lo Scudetto o la Champions? "Ora che il campionato è acquisito, preferirei vincere la Champions (ride, ndr)".