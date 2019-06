Sky - Napoli-James, la chiusura è vicina: Mendes ottiene il diritto di riscatto a 30mln

Ieri sera la fiducia era in aumento, oggi sono avvenuti nuovi contatti positivi. James Rodríguez al Napoli è una trattativa che procede spedita, scrive l'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio sottolineando che nella giornata di ieri il Real Madrid aveva aperto ad un possibile prestito con diritto di riscatto, oggi sono arrivate conferme in tal senso. L’agente del giocatore Jorge Mendes ha la pratica in mano ed è a Madrid: il Napoli aspetta l’ok definitivo e formale sulle condizioni.

Il prestito con diritto di riscatto è fissato a 30 milioni: cifra abbordabile per un riscatto futuro. Il giocatore ha dato già il suo assenso al trasferimento a Napoli: accetterebbe volentieri la destinazione. Per questo la trattativa è in discesa e il Napoli può sperare nella buona riuscita della trattativa. Napoli-James Rodríguez, il traguardo è più vicino.