Spalletti a Prime: "Ho ritrovato il mio miglior Napoli e sarà così anche al ritorno. Cartellini? Parlatene voi"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha analizzato il ko contro il Milan ai microfoni di Prime Video.

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha analizzato il ko contro il Milan ai microfoni di Prime Video: "La partita è apertissima, era difficile portare a casa un risultato determinante per il secondo match. Per me è importante quello che è successo in campo, devo fare i complimenti ai miei, ho visto un grande atteggiamento. Non ci siamo portati dietro quello che è successo in campionato, non è facile avere queste reazioni, ho dei ragazzi sensibili che non hanno esperienza internazionale. C’era il rischio di portarsi dietro quello che è accaduto nelle ultime partite, invece hanno avuto un’ottima reazione, è l’atteggiamento giusto".

Quanto possono pesare le assenze di Kim e Anguissa?

"Siamo arrivati a questo punto qui perché abbiamo vinto tante partite, se tu arrivi a 20 punti da chi probabilmente andrà in semifinale di Champions League vuol dire che hai avuto un atteggiamento ottimo, è sintomo di forza e carattere, non siamo mai stati dipendenti da un giocatore".