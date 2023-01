Spalletti ironizza su Dazn: "Vi ho sentiti un po' mosci, andavate sostituiti"

"Non ci siamo riusciti, questa palla ha girato sempre un po' lenta, senza andare a scavare lo spazio dietro ai centrocampisti".

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato a Dazn la sconfitta incassata a San Siro contro l'Inter. Non è mancata, però, l'ironia sui disservizi dell'emittente a inizio gara: "Loro hanno fatto come fanno sempre, nel senso che cercano di venire addosso con Calha a Lobotka e lì dovevamo essere più bravi a trovare qualche passaggio in trequarti. Non ci siamo riusciti, questa palla ha girato sempre un po' lenta, senza andare a scavare lo spazio dietro ai centrocampisti. Possiamo fare di più, poi con qualche calciatore siamo stati sotto il livello di sempre".