Sportitalia - Napoli-Politano, giorni decisivi: manca l'ultimo 'sì', contatti anche per Llorente

L'operazione Matteo Politano resta in piedi. Stando a quanto riferito da Sportitalia, l'esterno dell'Inter ha dato la sua disponibilità al trasferimento al Napoli, ma mancano ancora gli accordi totali. Tra i due club ci sono dei discorsi in corso anche per Fernando Llorente, ma i nerazzurri non vorrebbero gettare nella spazzatura l'accordo che ha con Olivier Giroud (per il quale manca l'intesa col Chelsea).

GIORNI DECISIVI - Le prossime ore saranno dunque decisive ai fini della conclusione dell'affare. Ciò che manca, di fatto, è l'ultimo sì di Politano e del suo entourage, parlando in termini perlopiù economici. Le valutazioni sono in corso, con Llorente (e Giroud) che resta sullo sfondo. La Roma non c'è più, è andata forte su Januzaj per il buco sulla fascia destra. E l'asse Milano-Napoli può scaldarsi presto.