Esclusiva Sprint per Hermoso, superata l'Inter: spunta cifra definitiva per l'ingaggio

Il Napoli accelera per regalare a Conte anche Mario Hermoso. Il club di Aurelio De Laurentiis tratta da settimane con gli intermediari del giocatore

Il Napoli accelera per regalare a Conte anche Mario Hermoso. Il club di Aurelio De Laurentiis tratta da settimane con gli intermediari del giocatore per arrivare ad un accordo. Non sono un segreto i vari incontri tra Manna e Bozzo in Sardegna per trovare la quadra di un affare che, secondo quando appreso dalla nostra redazione, il club azzurro vorrebbe chiudere dando allo spagnolo un ingaggio attorno ai 4 milioni annui e non i 5 richiesti dall'entourage.

L’Inter dopo essersi interessata senza successo a Buongiorno, ha messo gli occhi anche su Hermoso, cercando un difensore di piede sinistro, ma ad oggi il club deve vendere gli esuberi per affondare il colpo e questa situazione rallenta il club milanese che ha anche altri obiettivi (anche più giovani, per accontentare la nuova proprietà). Ad oggi, dunque, il Napoli resta ancora in vantaggio sull’Inter per lo svincolato difensore spagnolo e spera di poter chiudere un accordo proprio sulla base di un ingaggio intorno ai 4 milioni a stagione.