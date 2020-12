Ssc Napoli, il commento sul sito web: "Vado al massimo, vado in Messico, vado a gonfie vele!"

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato sul proprio sito web la prova degli azzurri: "Vado al massimo, vado in Messico. Vado a gonfie vele. All'ora della siesta nel pomeriggio di Fuorigrotta Hirving Lozano inserisce il turbo di Speedy Gonzales e sorpassa la Sampdoria, cambiando la storia al "Diego Armando Maradona". Un gol e un assist meraviglioso in un quarto d'ora che danno al Napoli sprint e riscossa definitiva. La Samp aveva segnato per prima e chiuso il tempo con un sinistro spaccatutto di Jankto. Al rientro in campo Gattuso rilancia con coppia in apertura. Lozano e Petagna: attenti a quei due. E' la svolta. il Chucky prima si arrampica sulle nuvole messicane, poi brucia la corsia di destra in maniera imperiosa e crossa teso per il colosso friulano che ci mette testa e cuore a spingerla in rete: 2-1. Più veloci della luce. Il Napoli soffre, lotta e trionfa. E adesso luci a San Siro. Inter-Napoli. Una notte di emozioni per un mercoledì da leoni...".