SuperMaratona su Teleclubitalia canale 77. Live dalle 12:30 per Napoli-Inter

Club Napoli Allnews speciale Supercoppa. Pre partita e post partita live per una super giornata. Tanti ospiti in studio e collegati live.

“Club Napoli Allnews - Supermaratona” è lo speciale di Teleclubitalia dedicato all’evento della Supercoppa italiana tra Napoli e Inter che si giocherà il 22 gennaio 2024. La trasmissione seguirà in diretta tutte le fasi della finalissima dal pre-partita al post-gara, con servizi, approfondimenti, collegamenti e ospiti in studio. La squadra di Club Napoli Allnews, il programma di informazione sportiva dedicato al Napoli, si alternerà per una lunga maratona che inizierà oggi alle 12:30 e si chiuderà a mezzanotte, per raccontare le emozioni e l’attesa di questa finale.

La maratona condotta da Francesco Molaro con la partecipazione della squadra giornalistica del programma, vedrà nel post partita la presenza in studio di Carlo Alvino Lunga diretta dalle 12:30 sul Canale 77 e sulle pagine social di Teleclubitalia e di Club Napoli Allnews