Torino, Juric a Dazn: "Ottima prestazione, ma il rosso ha reso tutto più semplice"

Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di Dazn ha analizzato così il 3-0 rifilato dai suoi al Napoli: "Non è la vittoria più bella, ce ne sono state tante. Con l'espulsione è diventato tutto un po' più semplice oggi, ma di partite belle alla guida del Toro ne ho vissute tante. Dobbiamo alzare il livello della condizione fisica, anche a Firenze abbiamo stradominato senza riuscire a vincerla; oggi è andata bene, siamo stati bravi a sbloccarla. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo continuare a lavorare così e i ragazzi devono continuare a credere nei loro mezzi".

Cairo è venuto a complimentarsi con lei e il gruppo: forse può chiedergli tutti i rinforzi che vuole oggi... "Dobbiamo pensare alla prossima partita, un Genoa che ha uno spirito incredibile. Poi saltiamo una gara per Supercoppa e lì analizzeremo bene le strategie. Il presidente è un tifoso, è sempre con noi. Nessuna richiesta per lui".

Una vittoria che alza l'asticella? "Quest'anno dobbiamo essere ambiziosi. Stiamo facendo belle partite da un po', perdendone alcune in maniera immeritata. Dobbiamo dare il massimo e fare qualche gol sporco per essere vicini al treno delle grandi. Speriamo di non avere infortuni o problemi".

Avete ottimizzato la qualità delle punte. "Abbiamo scelto di giocare con due attaccanti per migliorare e abbiamo trovato altre soluzioni, nuovi modi di attaccare. Stanno facendo bene, ci divertiamo e c'è la sensazione di essere molto più pericolosi rispetto a prima. Ci sono pure tanti centrocampisti che attaccano, sono contento".