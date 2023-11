VIDEO TN - ADL: "Odiato dagli agenti perché non ho mai pagato percentuali"

"Noi ci siamo inventati che una parte la facciamo pagare dallo stipendio del calciatore, dovrebbe pagarlo lui perché rappresenta lui".

Fonte: Arturo Minervini

Nel corso della presentazione del libro "La strada di un sogno" dell'agente Mario Giuffredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del lavoro dei procuratori: "Il lavoro di Giuffredi è il vero lavoro dell'agente, lo rappresenta in tutto e per tutto. In alcuni club ci sono il 50-70% di giocatori stranieri, il procuratore tu lo vedi alla firma del contratto e quando l'amministrazione ogni tanto ti mette sotto il mandato di pagamento della procura. Tu lo vedi poche volte, è una stortura del sistema, come se fosse una tassa che uno deve pagare. Ricordo che quando inizai a fare cinema ho convinto gente come Sordi o Monicelli: gli dissi che erano matti a dare il 10% agli agenti, dissi di chiamare l'avvocato e pagare la parcella per queste cose.

lo ero odiato dagli agenti perchè non ho mai pagato percentuali, mio figlio ora le paga al Bari e quando vedo i contratti televisivi mi girano le palle perchè devo pagare qualcuno che rappresenta l'attore, e dovrebbe pagarlo quest'ultimo. Noi ci siamo inventati che una parte la facciamo pagare dallo stipendio del calciatore, dovrebbe pagarlo lui perchè rappresenta lui. Poi Giuffredi è collaborativo perchè si interpone, ma come ordinamento giuridico e di giustizia sportiva c'è un mare di cazzate che appartiene alla preistoria del nostro mondo. Vogliamo essere industria e non lo siamo, c'è chi veste abiti

ufficiali e non molla la poltrona perchè meno si cambia meno si rischia".