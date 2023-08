“Voglio il Lens nel girone di Champions!”, la reazione dei tifosi azzurri sui social

I tifosi del Napoli sono ovviamente offesi dopo l'annuncio del rinnovo di Danso dato dal Lens prendendo in giro gli azzurri e tutta la cultura napoletana,

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tifosi del Napoli sono ovviamente offesi dopo l'annuncio del rinnovo di Danso dato dal Lens prendendo in giro gli azzurri e tutta la cultura napoletana, dalla tarantella al cibo. "Voglio il Lens nel girone di Champions!", scrive sotto le nostre pagine un supporter partenopeo. Seguito a ruota da tanti altri. "Come si permettono?"; "Ma è normale?"; "Noi non l'avremmo mai fatto", tra i tanti commenti che si leggono. Il Lens, ricordiamo, in Champions League sarà una possibile avversaria del Napoli, essendo in quarta fascia.