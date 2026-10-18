ADL la guarda la classifica? Il Milan sale al quarto posto e allunga a +5 sul Napoli
Vince ancora il Milan di Amorim che con il brivido nel finale porta a casa un'importante vittoria contro l'Atalanta di Maurizio Sarri: i rossoneri tornano quindi a -4 dall'Inter ma allungano dagli azzurri allenati da Massimiliano Allegri a +5. Per i partenopei la zona Champions sembra già lontana soprattutto per il ritmo della squadra e questo potrebbe portare inevitabilmente ad una riflessione di ADL. Ecco la classifica completa in attesa di Juventus-Lazio:
Inter 19 (7 partite giocate)
Roma 17 (7)
Lazio 16 (6)
Milan 15 (7)
Como 14 (7)
Cagliari 13 (6)
Frosinone 13 (7)
Juventus 11 (6)
Napoli 10 (7)
Atalanta 9 (7)
Lecce 9 (7)
Sassuolo 8 (7)
Torino 7 (6)
Bologna 5 (7)
Monza 4 (6)
Parma 4 (6)
Udinese 4 (7)
Genoa 4 (7)
Fiorentina 4 (7)
Venezia 3 (7)
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Napoli
|Bodo/Glimt
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