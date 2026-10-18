Serie A, classifica: incredibile ma vero, la Lazio vola a +9 sul Napoli

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Ieri alle 23:00Brevi
di Daniele Rodia

Colpaccio della Lazio allo Juventus Stadium: secco 0-3 degli uomini allenati da Gennaro Gattuso che annientano gli 11 schierati da Luciano Spalletti. La Lazio dunque si riaggancia all'Inter, volando a +9 sul Napoli. Notte fonda per la Juventus che resta ad 11 punti

Inter 19 (7 partite giocate)
Lazio 19 (7)
Roma 17 (7)
Milan 15 (7)
Como 14 (7)
Cagliari 13 (6)
Frosinone 13 (7)
Juventus 11 (7)
Napoli 10 (7)
Atalanta 9 (7)
Lecce 9 (7)
Sassuolo 8 (7)
Torino 7 (6)
Bologna 5 (7)
Monza 4 (6)
Parma 4 (6)
Udinese 4 (7)
Genoa 4 (7)
Fiorentina 4 (7)
Venezia 3 (7)