Conte, non c'è solo lui in lizza per lo United: spunta altro nome
Michael Carrick è più che mai sulla graticola in casa Manchester United. Al momento i Red Devils non hanno intenzione di procedere con l’esonero, ma continuano a circolare voci sui possibili successori, in un clima che resta teso dopo l’avvio deludente di stagione e la sola vittoria nelle prime sei partite di Premier League. La società aspetta, dunque, ma intanto il toto-allenatore non si ferma e coinvolge più nomi, tra profili esperti e idee più giovani.
Conte e Hurzeler nel mirino, il Brighton non teme
Oltre ad Antonio Conte, già indicato nei giorni scorsi tra i candidati, un nome molto gradito sarebbe quello di Hurzeler, giovane tecnico del Brighton, appena 33enne. Il club inglese, però, si dice tranquillo e non teme di perdere il proprio allenatore a stagione in corso, un messaggio rassicurante che racconta la fiducia nel progetto tecnico. Per ora si tratta di indiscrezioni, e la situazione di Carrick resta legata ai risultati delle prossime partite, che diranno se la dirigenza deciderà di cambiare strada oppure di concedere ancora tempo al tecnico.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Venezia
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro