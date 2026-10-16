Conte, non c'è solo lui in lizza per lo United: spunta altro nome

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United, Carrick resta sulla graticola: oltre a Conte piace Hurzeler del Brighton, ma gli inglesi non temono addii

Michael Carrick è più che mai sulla graticola in casa Manchester United. Al momento i Red Devils non hanno intenzione di procedere con l’esonero, ma continuano a circolare voci sui possibili successori, in un clima che resta teso dopo l’avvio deludente di stagione e la sola vittoria nelle prime sei partite di Premier League. La società aspetta, dunque, ma intanto il toto-allenatore non si ferma e coinvolge più nomi, tra profili esperti e idee più giovani.

Conte e Hurzeler nel mirino, il Brighton non teme

Oltre ad Antonio Conte, già indicato nei giorni scorsi tra i candidati, un nome molto gradito sarebbe quello di Hurzeler, giovane tecnico del Brighton, appena 33enne. Il club inglese, però, si dice tranquillo e non teme di perdere il proprio allenatore a stagione in corso, un messaggio rassicurante che racconta la fiducia nel progetto tecnico. Per ora si tratta di indiscrezioni, e la situazione di Carrick resta legata ai risultati delle prossime partite, che diranno se la dirigenza deciderà di cambiare strada oppure di concedere ancora tempo al tecnico.