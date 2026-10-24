Tuttonapoli Napoli, solo 11 punti dopo 8 giornate di Serie A: è il peggior dato da 16 anni

Il Napoli di Massimiliano Allegri pareggia 3-3 contro la Roma e sale a 11 punti dopo le prime otto giornate di Serie A, frutto di tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Si tratta del peggior avvio degli azzurri a questo punto del campionato dalla stagione 2009/10, quando i punti raccolti furono soltanto 10.

È inoltre appena la terza volta dal ritorno in Serie A che il Napoli ottiene solamente tre vittorie nelle prime otto giornate. Era già accaduto nel 2009/10, con tre successi, un pareggio e quattro sconfitte, e nel 2010/11, con tre vittorie, tre pareggi e due ko. Numeri che confermano le difficoltà iniziali della squadra affidata ad Allegri.