Tuttonapoli Napoli-Allegri, avvio choc: solo 4 vittorie in 11 gare, non accadeva dal 2001/02

Il pareggio per 3-3 contro la Roma porta il bilancio stagionale del Napoli di Massimiliano Allegri a quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte nelle prime undici partite ufficiali tra Serie A e Champions League. Gli unici successi sono arrivati contro Genoa, Bologna, Frosinone e Bodø/Glimt.

Il Napoli non vinceva così poche partite nelle prime undici gare stagionali dal 2001/02. Anche in quell’annata gli azzurri presentarono esattamente lo stesso bilancio: quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, considerando insieme Serie B e Coppa Italia. Un altro dato che certifica il complicato avvio dell’esperienza di Allegri sulla panchina azzurra.