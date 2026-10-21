Prima pagina "Roma e Napoli si rilanciano, 8 gol in Champions": la prima de La Gazzetta dello Sport

Prima della Gazzetta: “Avanti così, Roma e Napoli si rilanciano, 8 gol”. Serata di sollievo e fiducia per le due squadre in Champions

“Avanti così”: è il titolo con cui la Gazzetta dello Sport apre la prima pagina dopo la serata europea di Roma e Napoli. Un’apertura che racconta il sollievo e l’entusiasmo di due piazze che avevano bisogno di una risposta, dopo giorni complicati tra polemiche, infortuni e classifica in sofferenza. Il quotidiano mette insieme le due squadre in un unico titolo, perché entrambe si rilanciano nella League Phase di Champions League e ritrovano fiducia in vista del big match di sabato al Maradona.

Otto gol e un’iniezione di fiducia

Il titolo richiama anche i numeri della serata: “8 gol”, il dato che sintetizza la festa offensiva di una giornata in cui giallorossi e azzurri hanno fatto la voce grossa. Per il Napoli di Allegri, a zero punti dopo due giornate, è il segnale atteso dopo la batosta di Villarreal e il ko di Venezia, mentre la Roma di Gasperini ritrova entusiasmo dopo la trasferta del Bernabeu e in piena emergenza infortuni. Come racconta la Gazzetta, la strada resta lunga e le difficoltà non sono sparite, ma il quadro è molto diverso rispetto a pochi giorni fa. Ora bisognerà dare continuità, a partire dalla sfida diretta di sabato alle 18.