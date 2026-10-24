Anguissa, possibile cessione già a gennaio: ha chiesto il doppio dell'ingaggio attuale

Il futuro di Anguissa resta da definire: il camerunese chiederebbe 6 milioni a stagione per rinnovare. Senza intesa, possibile cessione già a gennaio.

Non c'è soltanto il campo nei pensieri di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri dopo il lungo stop e oggi, contro la Roma, potrebbe trovare spazio dal primo minuto. Parallelamente resta però aperta la questione relativa al suo futuro. Il contratto del numero 99 scadrà nel giugno 2027 e, al momento, la trattativa per il prolungamento non avrebbe ancora portato a un accordo tra il calciatore e il Napoli.

Anguissa chiede quasi il doppio dell'attuale ingaggio

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, gennaio potrebbe diventare un mese decisivo. Anguissa punterebbe infatti a un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto agli attuali 3,5 milioni, mentre il Napoli non sembrerebbe intenzionato ad accogliere integralmente la richiesta. Le distanze economiche renderebbero quindi complicato il rinnovo e, qualora non arrivasse un'intesa, potrebbe prendere corpo anche l'ipotesi di una cessione durante il mercato invernale. Uno scenario che consentirebbe al club azzurro di monetizzare la partenza del centrocampista, evitando il rischio di arrivare alla scadenza del contratto senza un nuovo accordo.