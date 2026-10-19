Bucchioni lancia la bomba: "Circolano voci su Montella nel caso saltasse Allegri"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, analizza il momento delicato del Napoli e punta il dito contro Massimiliano Allegri, criticando soprattutto l'atteggiamento della squadra e le scelte tattiche dell'allenatore. "Allegri non ha in pugno il gruppo, fa fatica a cambiare mentalità alla squadra che per anni ha giocato un altro calcio", scrive il giornalista, soffermandosi poi sulla prestazione degli azzurri contro il Venezia: "Presentarsi a Venezia con l’ultima in classifica con tre difensori centrali e Di Lorenzo esterno, senza voglia di fare la partita, aspettando passivamente qualche ripartenza, proporre un Lucca inguardabile e Giovane, sono cose inaccettabili".

Secondo Bucchioni, il Napoli dovrebbe mostrare un atteggiamento decisamente più propositivo: "E non basta l’assalto finale, il Napoli con la qualità che ha la partita la deve fare sempre".

Napoli, Bucchioni: "Il silenzio di De Laurentiis sa di ultimatum"

L'editorialista si concentra anche sulla posizione del presidente Aurelio De Laurentiis e sulle indiscrezioni relative a un possibile cambio in panchina: "Il silenzio di De Laurentiis sa di ultimatum. E non a caso sono cominciate a circolare voci che portano a Montella come eventuale sostituto".