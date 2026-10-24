Centrocampo Napoli, futuro in bilico per tre titolari! Il piano di Manna e ADL

Il Napoli prepara una rivoluzione a centrocampo: incerto il futuro di Anguissa, Lobotka e De Bruyne. Fiducia per il rinnovo di McTominay

Il Napoli comincia a pianificare le strategie in vista del mercato di gennaio, con particolare attenzione al centrocampo. Secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri e Giovanni Manna hanno fatto il punto sulle necessità della rosa. L'obiettivo è rinforzare un reparto che potrebbe andare incontro a diversi cambiamenti, anche alla luce delle incertezze sul futuro di alcuni dei suoi protagonisti.

Centrocampo Napoli, futuro incerto per Anguissa, Lobotka e De Bruyne

La società azzurra vorrebbe portare a termine almeno un acquisto a centrocampo nella prossima sessione di mercato, senza escludere la possibilità di intervenire con due innesti qualora si presentassero le condizioni favorevoli. Secondo Ceccarini, infatti, il futuro di Anguissa, Lobotka e De Bruyne rimane un'incognita e il Napoli intende cautelarsi rispetto a eventuali partenze. Operazioni che consentirebbero inoltre di alleggerire il monte ingaggi, accompagnando un processo di rinnovamento del reparto. Le valutazioni della dirigenza riguardano sia possibili interventi immediati sia occasioni da cogliere nella prossima sessione estiva.

McTominay, il Napoli punta al rinnovo fino al 2030

Diverso il discorso per Scott McTominay, considerato un punto fermo del progetto azzurro. Il centrocampista scozzese, attualmente sotto contratto fino al 2028, è al centro di una trattativa per il prolungamento dell'accordo fino al 2030, con relativo adeguamento economico. Dopo una fase di rallentamento, i contatti sarebbero ripresi in un clima di fiducia e moderato ottimismo. L'intesa non è ancora stata raggiunta e servirà ulteriore tempo, ma il Napoli resta convinto di poter arrivare alla fumata bianca. L'intenzione del club è dunque quella di ripartire da McTominay, affiancandogli nuove risorse per costruire il centrocampo del futuro.