Lang via già a gennaio? Spuntano due club olandesi

Lang verso l’addio al Napoli? Ajax e PSV sullo sfondo: l’olandese pensa a un ritorno in patria, ma a quali condizioni

Noa Lang viaggia verso un ritorno in Olanda? Per il mercato invernale mancano ancora due mesi, ma l’esterno di proprietà del Napoli potrebbe salutare in ogni caso, anche se Allegri lo ha già utilizzato in sei gare di questa stagione, per 285 minuti totali e un gol, quello messo a segno nel 3-0 al Frosinone. Il rischio è quello di un nuovo addio, dopo un periodo italiano che, nel complesso, non ha mantenuto le aspettative: prima la difficoltà di trovare spazio con Conte, poi il prestito in Turchia e infine il tentativo di ripartenza con Allegri. Un percorso segnato da continui cambi di scenario, senza che il talento mostrato in passato trovasse una traduzione costante in campo. Lo scrive Tmw.

Ajax e PSV sullo sfondo: stavolta a titolo definitivo?

L’ipotesi di salutare di nuovo l’Italia è dunque sul tavolo. Per il Napoli sarà fondamentale valutare le offerte e capire se esistano le condizioni per recuperare l’investimento fatto sul giocatore, mentre per Lang la priorità sarà trovare un contesto in cui sentirsi centrale e ritrovare continuità. I nomi che circolano riportano a un ambiente conosciuto: l’Ajax era già stato accostato al calciatore in estate, ma non aveva intenzione di spendere circa 25 milioni, mentre il PSV Eindhoven lo ha già avuto alle sue dipendenze prima del passaggio in azzurro. Resta da capire se le due società torneranno alla carica a gennaio e a quali condizioni.