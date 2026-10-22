Ufficiale All-in in Champions, Italia al quinto posto del Ranking Uefa: la classifica

Ranking UEFA, l’Italia vola al quinto posto dopo i successi di Roma, Napoli, Como e Inter: sale la corsa a cinque squadre

Il ranking UEFA conta, e l’Italia ha aumentato le possibilità di aggredire le posizioni che contano dopo le vittorie di Roma, Napoli, Como e Inter. Un en plein importante, che serve per scalare la classifica e quindi puntare ad avere cinque squadre nella prossima edizione della Champions League. Dopo una serata europea in cui le italiane hanno risposto presente, il quadro cambia sensibilmente rispetto a pochi giorni fa, quando il bilancio della competizione appariva molto più incerto.

Dal settimo al quinto posto: la rincorsa continua

L’Italia insegue, ma ora la situazione è più incoraggiante: era al settimo posto prima di stasera, mentre adesso si trova al quinto. Un salto di due posizioni che riaccende le speranze di una qualificazione allargata, anche se la strada resta lunga e servirà continuità nelle prossime giornate. Per club come Napoli, Roma, Como e Inter, ogni punto conquistato in Europa pesa dunque anche sul piano del movimento, oltre che sulla classifica della League Phase. Resta da capire se la serie positiva troverà conferma nei prossimi turni, quando il calendario proporrà sfide più impegnative.

1 Inghilterra

7.388

2 Spagna

6.750



3 Germania

6.714

4 Turchia6.500

5 Italia

6.357

6 Portogallo

6.300



7 Norvegia

6.200



8 Azerbaigian

5.625



9 Belgio

5.400

10 Francia

5.500