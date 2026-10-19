Live Bodo/Gimt, Gundersen: "Napoli al top, ma siamo pronti! Hojlund? Occhio, già segnò..."

Jostein Gundersen, giocatore del Bodo, ha parlato in conferenza stampa: "Sappiamo che il Napoli sta attraversando un momento complesso, daremo come sempre il massimo. Dobbiamo migliorare in difesa, cercheremo di tenere di più palla e soprattutto di tenerla lontano dalla nostra area di rigore.

Qui a Napoli ci siamo anche un po' rilassati, c'è un bel clima rispetto a noi. Siamo felici di essere qui per la prima volta e non vediamo l'ora di scendere in campo.

Io titolare? Anche dalla panchina ho imparato cose nuove, proviamo a capire sempre che conta il gruppo. Io comunque cerco sempre di farmi trovare pronto.

Hojlund è molto forte, lo abbiamo affrontato due anni fa quando era allo United e segnò, siamo orgogliosi sia uno scandinavo. Noi abbiamo buoni numeri contro le italiane, siamo pronti, sappiamo che il Napoli è tra le migliori".

