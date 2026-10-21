Champions, il Como vola al 6° posto! Risale il Gala, ma resta dietro al Napoli: la classifica

Champions League, Como sesto dopo il 4-1 al Manchester United. Galatasaray in risalita, Lille e Inter ancora a zero punti.

Il Como di Cesc Fabregas continua a sorprendere in Champions League e, dopo il clamoroso 4-1 rifilato al Manchester United, vola momentaneamente al sesto posto nella classifica della League Phase. Una vittoria prestigiosa per la formazione lariana, capace di superare nettamente una delle squadre più blasonate d'Europa e di guadagnare posizioni importanti nella graduatoria generale. Il Como si ritrova così alle spalle del Barcellona e davanti al Manchester City, in attesa dei risultati delle altre partite della terza giornata. Un risultato che conferma l'ottimo momento della squadra allenata da Fabregas, protagonista di un avvio europeo sorprendente.

Classifica Champions League, Como sesto e Galatasaray in risalita: Inter ancora senza punti

Sorride anche il Galatasaray, che conquista la prima vittoria nella fase campionato imponendosi per 4-2 sul campo del Lille di Davide Ancelotti. Un successo che permette alla formazione turca di iniziare la propria risalita in classifica, mentre i francesi restano fermi a zero punti. La squadra di Osimhen risale al 25esimo posto, a pari punti col Napoli 22esimo, ma con una peggiore differenza reti per un solo gol.

1. PSG 9 punti (+9 differenza reti)

2. Liverpool 9 (+6)

3. Stoccarda 7 (+5)

4. Aston Villa 6 (+7)*

5. Barcellona 6 (+5)

6. Como 6 (+5)*

7. Manchester City 6 (+4)

8. Sporting 6 (+4)*

9. Arsenal 6 (+4)*

10. Real Madrid 6 (+2)*

11. Betis 6 (+2)*

12. Borussia Dortmund 6 (+1)

13. Bayern Monaco 4 (+5)*

14. Roma 4 (+3)

15. Shakhtar Donetsk 4 (+2)*

16. Atlético Madrid 3 (+1)

17. PSV 4 (0)

18. Villarreal 3 (0)

19. Club Brugge 3 (0)*

20. Manchester United 3 (-1)

21. Lens 3 (-1)*

22. Napoli 3 (-2)

23. RB Lipsia 3 (-2) *

24. Feyenoord 3 (-3)*

25. Galatasaray 3 (-3)

26. Sabah Baku 3 (-3)

27. Bodo/Glimt 3 (-5)

28. AEK 3 (-5)

29. Fenerbahce 2 (-6)

30. Viking 1 (-2)*

31. Slavia Praga 1 (-3)

32. Inter 0 (-2)*

33. LASK 0 (-4)*

34. Porto 0 (-4)

35. Lilla 0 (-6)

36. Slovan Bratislava 0 (-12)