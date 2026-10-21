Ranking UEFA, l'Italia risale al 5° posto: la classifica dopo la Champions

Ranking UEFA aggiornato, Italia quinta con 6.357 punti: la Spagna seconda dista 0.393 punti. La classifica completa.

Con il ritorno delle competizioni europee torna d'attualità anche la corsa ai due posti aggiuntivi nella prossima Champions League, assegnati attraverso il ranking UEFA stagionale. L'obiettivo dell'Italia è quello di conquistare una posizione tra le prime due nazioni della speciale graduatoria, ottenendo così la possibilità di portare cinque squadre nella massima competizione europea per club. Un traguardo già raggiunto nella stagione 2023/2024, quando fu proprio la Serie A a beneficiare del posto supplementare. Nell'annata successiva, invece, il riconoscimento è andato a Inghilterra e Spagna, premiate per i risultati complessivi ottenuti dalle rispettive rappresentanti nelle coppe europee. Anche quest'anno, dunque, ogni vittoria e ogni pareggio delle squadre italiane possono diventare determinanti nella corsa al quinto posto Champions.

Ranking UEFA 2026/2027, Italia quinta: la classifica aggiornata e la corsa al quinto posto Champions

La graduatoria stagionale tiene conto dei risultati ottenuti da tutte le squadre impegnate in Champions League, Europa League e Conference League. Ogni vittoria assegna due punti e ogni pareggio uno, ai quali si aggiungono i bonus previsti dal regolamento UEFA. Il totale viene poi diviso per il numero di squadre partecipanti di ciascuna federazione. L'Italia, che conta sette rappresentanti nelle competizioni europee, occupa attualmente la quinta posizione, alle spalle di Inghilterra, Spagna, Germania e Turchia. Il margine dalla zona che assegna il posto supplementare resta contenuto, ma sarà fondamentale mantenere un rendimento positivo nelle prossime giornate per provare a recuperare terreno sulle dirette concorrenti.

1) Inghilterra 7.388 (9/9)

2) Spagna 6.750 (8/8)

3) Germania 6.714 (7/7)

4) Turchia 6.500 (4/5)

5) Italia 6.357 (7/7)

6) Portogallo 6.300 (5/5)

7) Norvegia 6.200 (4/5)

8) Azerbaigian 5.625 (1/4)

9) Belgio 5.600 (5/5)

10) Francia 5.500 7/7