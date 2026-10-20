Ufficiale Roma-Slovan Bratislava, le formazioni ufficiali: Gasperini sorprende, tre big in panchina!

Roma-Slovan Bratislava, formazioni ufficiali: Gasperini cambia la difesa, Mancini e Ndicka in panchina. Fuori anche Soulé.

Gian Piero Gasperini cambia volto alla Roma per la sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava allenato da Yaya Touré. Il tecnico giallorosso sorprende soprattutto nel reparto arretrato, dove sceglie di lasciare inizialmente in panchina Mancini e Ndicka, affidandosi al terzetto composto da Ghilardi, Balerdi ed Hermoso. Novità anche sulla trequarti, con Soulé escluso dall'undici titolare: saranno Rodrigo Mora e Pellegrini ad agire alle spalle di Malen, riferimento offensivo della formazione capitolina.

Roma-Slovan Bratislava, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di Gasperini e Yaya Touré

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Rodrigo Mora, Pellegrini; Malen. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Cristante, Ndicka, Castro, Soulé, Mancini, Di Nunzio, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takáč; Sandro Cruz, Marković, Bajrić, Blackman; Ibrahim, Pokorný, Gajdoš; Suleiman Camara, Marcelli, Barseghyan. A disposizione: Popovic, Kozlovsky, Wimmer, Hofstadter, Vyrajng, Mustafic, Tomanek, Maros, Sahmkou Camara, Martinez, Ihnatenko, Matsuoka. Allenatore: Yaya Touré.