Live Allegri in conferenza: “Due punti persi, peccato abbiamo anche difeso bene! Su Badiashile…”

Allegri commenta Napoli-Roma: rabbia per la rimonta e l'espulsione, aggiornamenti sugli infortuni di Badiashile e Di Lorenzo.

Al termine del match valido per l'ottava giornata di campionato contro la Roma, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.17 - Inizia la conferenza stampa.

Ottima prima ora di gioco, poi le difficoltà nel mantenere il risultato.

“È stata una partita molto bella da parte di entrambe le squadre, ma ci sono anche momenti in cui devi difendere. Purtroppo ci siamo fatti rimontare tante volte e stasera abbiamo lasciato due punti per strada”.

Perché è stato espulso?

“Perché stavo zitto. Il quarto uomo ha chiamato l'arbitro e mi ha buttato fuori. Faremo beneficenza con la multa anche a questo giro”.

Cosa si porta di positivo da questa partita?

“I ragazzi devono stare sereni perché hanno raggiunto una buona condizione e la prestazione sta migliorando. Dispiace perché abbiamo avuto la palla del 3-2, ma questo è il calcio. A Venezia abbiamo sbagliato tanto, stasera abbiamo avuto tante occasioni favorevoli e abbiamo anche difeso bene. Dispiace per il risultato e per il finale della partita, in cui sono stato espulso”.

È arrabbiato. Non la consola aver disputato la migliore partita dell'anno?

“Sono molto arrabbiato, ma contento per la prestazione. Dispiaciuto per la mancata vittoria e arrabbiato per quello che è successo alla fine. Prometto che mi metterò in panchina e non mi alzerò neanche più”.

Ha ritrovato lo spirito e la capacità di difendere bene che cercava?

“Purtroppo l'infortunio di Badiashile mi ha fatto bruciare uno slot. Poi Di Lorenzo aveva preso un colpo al ginocchio contro il Bodø/Glimt e alla fine non ce l'ha fatta. Quelli che sono entrati si sono comportati bene. Ora dobbiamo recuperare le energie per le tre trasferte che abbiamo”.

Come sta Badiashile?

“Ha subito un infortunio muscolare. Veniva da tanti mesi di inattività e martedì lo avevamo fatto riposare apposta. Purtroppo ha avuto una ricaduta. Rrahmani ha riposato e mercoledì sarà a disposizione”.

20.22 - Termina la conferenza stampa.