Adani ironizza su Allegri senza nominarlo: “Vi parlerò di quanto il calcio è semplice…”

Dopo la clamorosa sconfitta del Napoli contro il Venezia, Lele Adani torna a punzecchiare indirettamente Massimiliano Allegri.

La sconfitta del Napoli contro il Venezia alimenta le polemiche attorno a Massimiliano Allegri e offre a Lele Adani l'occasione per una nuova stoccata, senza mai nominare direttamente l'allenatore livornese. L'ex calciatore, da tempo critico nei confronti delle idee calcistiche del tecnico, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram per presentare i prossimi appuntamenti televisivi, accompagnando l'annuncio con una frase che non è passata inosservata.

Adani punzecchia Allegri: il messaggio sui social

Adani ha invitato i suoi follower a seguirlo domenica sera a “La Domenica Sportiva”, su Rai, e lunedì a “Viva el Futbol”, il format che conduce insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola. A colpire è soprattutto la conclusione del messaggio, pronunciata con un sorriso che sembra accompagnare la provocazione: “Parleremo di quanto il calcio è semplice, buon weekend!”. Una frase che, nel contesto delle critiche rivolte ad Allegri dopo il nuovo passo falso del Napoli, suona come un'ulteriore frecciata alle idee di gioco dell'allenatore azzurro.