Foto Allegri festeggia la prima vittoria in Champions: serata a Mergellina, ecco dove è stato

Dopo Napoli-Bodo/Glimt 4-3, Massimiliano Allegri si concede una serata di relax da El Sombrero a Mergellina. Le immagini.

Dopo la prima vittoria stagionale del Napoli in Champions League, 4-3 contro il Bodo/Glimt, Massimiliano Allegri si è concesso una serata di relax nel cuore della città. L'allenatore azzurro, reduce dal successo conquistato allo stadio Diego Armando Maradona, ha scelto di trascorrere qualche momento di tranquillità all'insegna del buon cibo, approfittando dell'occasione per godersi l'atmosfera di Napoli dopo una partita ricca di emozioni.

Allegri a Mergellina dopo Napoli-Bodo/Glimt: tappa da El Sombrero

Il tecnico del Napoli è stato protagonista di una sosta da El Sombrero, a Mergellina, dopo il successo europeo contro la formazione norvegese. Una serata lontana dal campo per Allegri, che ha potuto concedersi una pausa dopo l'importante vittoria in Champions League. La sua presenza è stata immortalata in alcune immagini, pubblicate sui social dallo stesso locale, che raccontano il momento di relax dell'allenatore azzurro. Di seguito le immagini della serata di Allegri a Mergellina.