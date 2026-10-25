Sfogo Allegri sulla Roma in Champions, Pistocchi: “Che figura, ipotizza illecito? La Procura..."

Una frase attribuita al tecnico azzurro sulla Champions dell’anno scorso e sul Milan scatena le reazioni sui social: si parla di un possibile intervento.

Le dichiarazioni attribuite a Massimiliano Allegri nel dopo partita di Napoli-Roma sono al centro delle polemiche. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe detto: “L’anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan”. Una frase che il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi definisce “gravissima”.

Allegri e il Milan: cosa si contesta alla frase sulla Champions, il dubbio di un’accusa ad altri

Pistocchi si chiede se Allegri stia ipotizzando un illecito sportivo compiuto da terzi per favorire la Roma, e sostiene che, in tal caso, l’allenatore dovrebbe risponderne davanti alla Procura Federale, che dovrebbe aprire un’inchiesta. Ad ogni modo, secondo il giornalista sportivo, una "pessima" figura.