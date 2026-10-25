Sfogo Allegri sulla Roma in Champions, Pistocchi: “Che figura, ipotizza illecito? La Procura..."
TuttoNapoli.net
Una frase attribuita al tecnico azzurro sulla Champions dell’anno scorso e sul Milan scatena le reazioni sui social: si parla di un possibile intervento.
Le dichiarazioni attribuite a Massimiliano Allegri nel dopo partita di Napoli-Roma sono al centro delle polemiche. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe detto: “L’anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan”. Una frase che il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi definisce “gravissima”.
Allegri e il Milan: cosa si contesta alla frase sulla Champions, il dubbio di un’accusa ad altri
Pistocchi si chiede se Allegri stia ipotizzando un illecito sportivo compiuto da terzi per favorire la Roma, e sostiene che, in tal caso, l’allenatore dovrebbe risponderne davanti alla Procura Federale, che dovrebbe aprire un’inchiesta. Ad ogni modo, secondo il giornalista sportivo, una "pessima" figura.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
Pubblicità
Dai social
Copertina LiveAllegri in conferenza: “Due punti persi, peccato abbiamo anche difeso bene! Su Badiashile…” di Antonio Noto
Le più lette
3 L’editoriale di Chiariello: “Il Napoli il bunker non sa farlo! Allegri rifletta sulla fase difensiva…”
Prossima partita
28 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Monza
|Napoli
In primo piano
Accuse Allegri, replica della Roma: “Fuori luogo! Nessun aiuto, il Milan perse in casa col Cagliari”
Davide D'AlessioLiveNapoli-Roma 3-3 (28' Anguissa, 48' McTominay, 70' Soulè, 74', 89' Balerdi): il Napoli si fa raggiungere nel finale
Antonio NotoRizzetta in conferenza: “Il calcio è nei nostri piani! Vogliamo arrivarci, con ADL o attraverso un'altra strada”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il nuovo devastante centravanti, gli imbarazzanti commenti su De Bruyne, la Mandrakata di Allegri e il record di Politano
Pierpaolo MatroneLiveAllegri in conferenza: "Anche oggi tanti tiri, in A 3° per xG! Per il campionato serve un mese. Su KDB..."
Antonio GaitoTuttonapoliBasta difendere Allegri: non esiste mercato o età media per giustificare un Napoli da metà classifica
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la spettrale parola ‘esonero’, l’abiura scioccante di Allegri, ADL in versione pensionato e l’esperimento sociale di Lucca
Lo scrittore Paglialunga: “Maradona religione a parte! Il suo murale più visitato del Cristo Velato”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com