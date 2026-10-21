Video Allegri mima la mossa di Adani, lui la posta sui social: "Hai chiamato il sacro Verbo..."

Lele Adani ironizza sui social dopo Napoli-Bodo/Glimt per un gesto di Massimiliano Allegri che ricorda il celebre "Facciamo calcio" dell'ex difensore.

Un nuovo capitolo, stavolta dai toni decisamente ironici, nel rapporto a distanza tra Lele Adani e Massimiliano Allegri. L'ex difensore e oggi commentatore sportivo ha pubblicato su Instagram un video dell'allenatore del Napoli durante la sfida di Champions contro il Bodo/Glimt. Nel filmato Allegri mima un gesto che richiama il celebre "Facciamo calcio" reso famoso proprio da Adani, che ha colto immediatamente l'occasione: "Al 40' hai chiamato il sacro Verbo, lo hai fatto con il gesto visibile a tutto il sistema… e al 41' MC Fratm ha riportato i ragazzi in vantaggio. Sempre pronto a venirti in soccorso vecchio 'amico', ma non tradire più la Parola dei nuovi profeti, riprendi ciò che hai lasciato ormai 8 anni fa".

Adani ad Allegri: "Risorgi come l'Araba Fenice"

Adani prosegue rivolgendosi direttamente al tecnico azzurro: "Permetti alla tua terza carriera di iniziare, dopo le precedenti due così agli antipodi tra loro. In questa alternanza tra bene e male concettuale, risorgi come l'Araba Fenice e abbandonati al nuovo comandamento del Futbol. Gesticola più che puoi con mani e braccia, evidenzia la direzione come ancora di salvezza e nuovo orizzonte da esplorare". Infine la chiusura: "Se tu lo vorrai io ci sarò sempre, lo devo a te e a tutta la comunità del FUTBOL. Che il Facciamo Calcio ti guidi e protegga. Ci vediamo nel percorso".