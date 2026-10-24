Alvino furioso: "Scandalo! Gollini andava espulso, arbitro disastroso!"

Carlo Alvino analizza il 3-3 tra Napoli e Roma, critica l'arbitraggio e l'ingresso di Beukema, ma resta fiducioso sul futuro azzurro

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma, esprimendo grande rammarico per una vittoria sfumata dopo una prestazione a suo giudizio di alto livello. Alvino ha contestato duramente l'arbitraggio, in particolare la mancata espulsione di Pierluigi Gollini, e ha criticato l'impatto di Sam Beukema dopo l'infortunio di Benoît Badiashile. Di seguito le sue parole.

Alvino: “Arbitro disastroso, Gollini andava espulso! Beukema rovina tutto”

"Partita dominata per 60 minuti con una rovesciata da urlo di Anguissa e la doppietta di un super McTominay. La vittoria era ampiamente meritata, ma pesa come un macigno lo scandalo nel primo tempo: Gollini andava espulso per un netto fallo di mano fuori area. Arbitro disastroso. Nel finale la sfortuna fa il resto: si fa male Badiashile (fino a quel momento perfetto con Rafa Marin) e l’ingresso di Beukema rovina una serata che doveva essere da tre punti. Meritavamo solo noi".

Alvino sul Napoli: “Prestazione sontuosa, ma ancora una volta ne usciamo con l'amaro in bocca”

"Il bello o il brutto del calcio. Due squadre che si affrontano a viso aperto ed è quello che da spettatori ci si aspetta, gol e colpi di scena, l’eterna contrapposizione dello spettacolo con il risultato, trascurando il momento contingente della classifica e della posta in palio. Essere soddisfatti o rammaricati? Resterà una domanda senza risposta. Ma noi purtroppo la dobbiamo guardare dal nostro punto di vista e non possiamo essere soddisfatti, ma non tanto per il risultato, ma perché questa vittoria sarebbe stata fondamentale per il prosieguo della stagione e invece ancora una volta non riusciamo a fare due vittorie consecutive nonostante una prestazione sontuosa. Sì, perché abbiamo giocato alla grande, così come a Milano, così come a Firenze, ma alla fine ne usciamo con l’amaro in bocca. Non è stata una 'nottata' e non è passata, dobbiamo ancora una volta rimandare alle prossime partite di Monza e Juve, ma la fiducia è tanta e lo scoramento molto di meno. La luce più che vederla la stiamo toccando", le parole di Carlo Alvino.