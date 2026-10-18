Bargiggia: “Solo chi non capisce il calcio o è amico di Allegri non immaginava il disastro…”

Paolo Bargiggia durissimo contro Allegri: critiche anche a De Laurentiis per la scelta dell'allenatore.

Durissimo attacco del giornalista Paolo Bargiggia nei confronti di Massimiliano Allegri e del presidente Aurelio De Laurentiis. Attraverso il proprio account X, Bargiggia ha criticato senza mezzi termini la decisione del Napoli di affidare la panchina al tecnico livornese, sostenendo che le difficoltà attuali fossero prevedibili. Nel mirino anche chi ha consigliato il presidente nella scelta dell'allenatore.

Bargiggia contro Allegri: “Ingaggio disastroso per il Napoli, De Laurentiis mal consigliato”

“Solo chi non conosce il calcio, chi ne parla al Bar Sport o, peggio, chi di professione fa l'amico di Allegri a tutti i costi, non poteva immaginare quanto disastroso sarebbe stato per il Napoli il suo ingaggio. De Laurentiis mal consigliato e fuori strada”. Parole che rappresentano una bocciatura netta della scelta di Allegri, ma anche una critica alla gestione societaria. Secondo Bargiggia, infatti, le responsabilità non riguardano soltanto l'allenatore, ma anche il presidente e chi lo ha indirizzato verso questa decisione.