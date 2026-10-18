Capuano: “Allegri non ci sta capendo nulla del Napoli, non è solo questione di mercato”
La sconfitta del Napoli contro il Venezia continua ad alimentare le polemiche attorno a Massimiliano Allegri, sempre più al centro delle critiche per il rendimento della squadra azzurra. Tra le voci più severe si aggiunge quella del giornalista Giovanni Capuano, che attraverso il proprio profilo X ha espresso forti perplessità sul lavoro del tecnico livornese. Secondo Capuano, le difficoltà del Napoli non possono essere attribuite esclusivamente a un mercato insoddisfacente, alla sfortuna o a singoli episodi, ma chiamano in causa anche la gestione dell’allenatore.
Napoli, Giovanni Capuano critica Allegri: il duro messaggio dopo la sconfitta col Venezia
Il giornalista ha affidato ai social un giudizio particolarmente netto sul momento attraversato dalla formazione partenopea, mettendo in discussione la capacità di Allegri di trovare soluzioni ai problemi emersi nelle ultime settimane. Queste le sue parole: “Allegri non ci sta capendo nulla del Napoli. Non può essere solo questione di mercato non fatto, sfortuna o cose episodiche”. Una presa di posizione che si inserisce nel dibattito sulle responsabilità della crisi azzurra, con il tecnico chiamato a individuare rapidamente le contromisure per invertire la rotta.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Napoli
|Bodo/Glimt
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro