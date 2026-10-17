Giuliani: “Il Napoli ha rigettato Allegri! Proseguire è accanimento terapeutico…"
Il giornalista Fulvio Giuliani, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha commentato con parole durissime la sconfitta del Napoli contro il Venezia, mettendo apertamente in discussione la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Secondo Giuliani, la prestazione del Penzo non rappresenterebbe un episodio isolato, ma la conseguenza di problemi emersi già da diversi mesi e sottovalutati da chi ha continuato a difendere il lavoro dell'allenatore.
Giuliani dopo Venezia-Napoli: l'attacco alla gestione tecnica
Il giornalista ha espresso un giudizio particolarmente severo sul rapporto tra Allegri e la squadra, sostenendo che la frattura si sarebbe verificata già nelle prime fasi della stagione. Giuliani ha inoltre criticato chi, a suo avviso, avrebbe ignorato i segnali della crisi, arrivando a definire un eventuale proseguimento del progetto tecnico come una forma di accanimento terapeutico. Queste le sue parole: “L’indecenza assoluta di Venezia sorprende solo chi per mesi ha trovato scuse e ignorato segnali evidentissimi di rottura prolungata. Qui lo dicevamo e altri raccontavano una realtà inesistente. La squadra ha rigettato Allegri quasi subito e ora andare avanti assomiglierebbe all’accanimento terapeutico. Un sabato tristissimo e - sì - vergognoso”.
L’indecenza assoluta di Venezia sorprende solo chi per mesi ha trovato scuse e ignorato segnali evidentissimi di rottura prolungata. Qui lo dicevamo e altri raccontavano una realtà inesistente. La squadra ha rigettato #Allegri quasi subito e ora andare avanti assomiglierebbe all’accanimento terapeutico. Un sabato tristissimo e - sì - vergognoso. #VeneziaNapoli— Fulvio Giuliani (@fulviogiuliani) October 17, 2026
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