Napoli-Roma, Allegri furioso per il rosso si toglie la giacca: Mancini lo imita e Malen se la ride

Napoli-Roma, Allegri furioso per il rosso si toglie la giacca: Mancini lo imita e Malen se la rideTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:00Dai social
di Francesco Carbone
Finale incandescente dopo il 3-3 tra Napoli e Roma: Allegri perde la pazienza per il cartellino rosso e si toglie la giacca, Mancini lo imita.

La tensione esplode nel finale di Napoli-Roma, terminata 3-3 allo stadio Maradona. Dopo il gol del pareggio di Balerdi, Massimiliano Allegri perde la pazienza quando l’arbitro Colombo, su segnalazione del quarto uomo Sacchi, gli mostra il cartellino rosso. L’allenatore azzurro chiede con veemenza spiegazioni sul provvedimento, poi si avvia verso gli spogliatoi togliendosi polemicamente la giacca e accompagnando il gesto con un eloquente movimento del braccio rivolto alla squadra arbitrale.

Napoli-Roma, Mancini imita Allegri, Malen sorride

Le telecamere di Dazn, attraverso la rubrica Bordocam, hanno immortalato anche le reazioni dalla panchina della Roma. Tra i protagonisti c’è Gianluca Mancini, che segue attentamente la scena e, dopo aver visto il gesto di Allegri, reagisce mandando a sua volta a quel paese il tecnico del Napoli. Il difensore giallorosso ne imita poi anche il gesto di togliersi la giacca, mentre Donyell Malen assiste alla scena sorridendo. Un episodio che aggiunge ulteriore tensione a un finale già infuocato, specchio del nervosismo accumulato nei minuti conclusivi della sfida.