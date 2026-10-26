Da Roma contro Allegri: “Ma quali favori arbitrali, il Milan è crollato fino al ko col Cagliari!”

Napoli-Roma, polemiche sulle parole di Allegri: nelle radio romane e sui social contestati i riferimenti ai favori arbitrali.

Le polemiche arbitrali dopo il rocambolesco 3-3 tra Napoli e Roma continuano ad alimentare il dibattito, con Massimiliano Allegri finito nel mirino delle critiche provenienti dalla Capitale. Le dichiarazioni del tecnico azzurro hanno acceso la discussione nelle radio romane e sui social, dove vengono contestati soprattutto i riferimenti ai presunti favori arbitrali ricevuti dai giallorossi nella passata stagione. Al centro delle reazioni c'è la ricostruzione di Allegri, messa in discussione da chi sottolinea come il Milan, allora allenato dal tecnico livornese, abbia perso terreno in classifica fino alla sconfitta contro il Cagliari. Una lettura che sposta l'attenzione dagli episodi arbitrali alle responsabilità tecniche e ai risultati ottenuti sul campo.

Napoli-Roma, bufera sulle parole di Allegri: a Roma contestano il riferimento alla Champions

La contestazione riguarda in particolare il collegamento tra le decisioni arbitrali e la corsa alla qualificazione in Champions League della scorsa stagione. Nel dibattito romano viene respinta l'idea che il piazzamento finale sia stato determinato dai presunti episodi favorevoli alla Roma, evidenziando invece il rendimento negativo del Milan nelle fasi decisive del campionato. “Ma quali favori arbitrali, il Milan è crollato fino al ko col Cagliari!”, è la sintesi della posizione critica nei confronti dell'allenatore del Napoli. La tensione seguita al pareggio del Maradona, già caratterizzato dalle proteste azzurre per il gol del definitivo 3-3, si trasferisce così fuori dal campo, alimentando una nuova contrapposizione tra le due piazze.