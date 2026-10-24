Sabatini difende Allegri: “Da me non sentirete che ha preso gol perché si è chiuso troppo"

Sandro Sabatini difende Allegri dopo Napoli-Roma 3-3 e critica chi attribuisce il pareggio all'atteggiamento troppo difensivo degli azzurri

Il giornalista Sandro Sabatini, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha commentato il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma, prendendo le difese di Massimiliano Allegri. Sabatini ha contestato le critiche rivolte al tecnico azzurro per l'atteggiamento troppo difensivo della squadra, sostenendo che si tratti di un'interpretazione superficiale di una partita nella quale il Napoli ha invece offerto una prestazione di alto livello. Di seguito le sue parole.

Sabatini difende Allegri: "Se dite che si è abbassato troppo, non avete visto la partita"

"Volete il commento che Allegri ha sbagliato perché si è chiuso troppo e doveva evitare di subire due gol, e poi anche il terzo, per la mentalità, perché è sempre il solito? Cercate da un'altra parte, perché con l'intelligenza artificiale e con i soliti noti troverete pane per i vostri denti. Se volete invece il commento su quello che è stato un pareggio spettacolare, 3-3 tra Napoli e Roma, con una spiegazione sana e non precostituita, date retta: il Napoli ha giocato una grande partita e la Roma ha rimediato a una grande prestazione degli azzurri con la rabbia, la determinazione e anche con un eroe inatteso, Balerdi, autore di una doppietta che ha fatto il paio con quella segnata da McTominay. In precedenza c'era stato il gol di un altro giocatore ritrovato come Anguissa".

Sabatini: "Il solito luogo comune su Allegri, ma il Napoli ha giocato una grande partita"

"Al culmine di tutta questa partita, terminata 3-3, con tanti dati e tante possibilità, ci si è ridotti, almeno da quello che ho sentito, alla rabbia giustificata dei tifosi del Napoli per il risultato e al sorriso di gioia di quelli della Roma, ma con il solito luogo comune per cui Allegri non doveva abbassarsi così tanto. Guardate, significa non aver visto la partita. Siccome invece io l'ho vista, beccatevi questo commento, che sarà originale, sarà sicuramente diverso dagli altri che possono fare anche con l'intelligenza artificiale", le parole di Sandro Sabatini.