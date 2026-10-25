Sfogo Allegri, Bargiggia attacca: “Datato nell'idea di calcio e nel comportamento: basta!”

Le parole attribuite a Massimiliano Allegri dopo il 3-3 tra Napoli e Roma scatenano nuove polemiche. Paolo Bargiggia attacca il tecnico azzurro.

Non si placano le polemiche attorno a Massimiliano Allegri dopo il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma. A far discutere è lo sfogo che l’allenatore azzurro avrebbe pronunciato a microfoni spenti al termine della gara del Maradona, finendo nel mirino anche del giornalista Paolo Bargiggia. Allegri, espulso nel finale, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sarebbe lasciato andare ad alcune dichiarazioni dopo le interviste a DAZN e prima della conferenza stampa. Frasi pronunciate ad alta voce, udibili anche da una parte dei presenti in sala stampa: “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L’ho pagata con il Milan”. Parole che hanno acceso il dibattito sul dopo partita.

Bargiggia critica Allegri: “Basta con questi personaggi datati”

La reazione di Paolo Bargiggia è arrivata attraverso i social, con un giudizio netto nei confronti dell’allenatore del Napoli: “Basta con questi personaggi datati nell'idea di calcio e nel comportamento! Ancora una volta rimontato, ancora una volta espulso; col Milan aveva perso in casa col Cagliari e, a 5 giornata dalla fine era a +8 sulla Roma. E ancora si lamenta, basta con questi personaggi”. Un attacco diretto che aggiunge un nuovo elemento alle polemiche nate dopo il 3-3 contro la Roma, con le dichiarazioni attribuite ad Allegri che continuano a far discutere.